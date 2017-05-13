“حقوق الإنسان” تطالب بإنقاذ 45 مصابا بالكوليرا في سجون الانقلابيين

طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية منظمة الصليب الأحمر الدولية، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من 45 مختطفا في سجون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية معرضين للموت بعد إصابتهم بمرض الكوليرا بصنعاء.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في رسالة للصليب الأحمر: “إن المختطفين في سجون الميليشيا لم ينالوا الرعاية الصحية اللازمة بعد إصابة أكثر من 45 منهم بالكوليرا في سجن هبرة وسجن الأمن السياسي بصنعاء”.

وأضاف: “إن المختطفين يتم وضعهم في عنابر تمتلئ بالمجاري في بدروم السجن، مما زاد من عدد المصابين بالأمراض الوبائية”، مشيراً إلى أن الميليشيا نقلت المختطفين مِن أساتذة الجامعات والمعلمين إلى عنبر في بدروم السجن للإمعان في تعذيبهم وإذلالهم .

ولفت عسكر إلى أن الميليشيا الانقلابية في سجن الأمن السياسي قامت بمنع إدخال المياه النظيفة للمختطفين ليومين متتاليين، مناشداً المنظمة الدولية بسرعة الاطلاع على حالة المختطفين والإفراج عنهم في أسرع وقت.