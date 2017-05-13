أمير نجران يحث على تهيئة بيئة استثمارية لاستقطاب الشباب والفتيات

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، قدمه رئيس مجلس الغرفة، محيميد بن صالح آل شرمة، بحضور أمين عام الغرفة، صالح بن حمد كرحان.

وحث سموه على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتهيئتها لرجال الأعمال والمستثمرين، لدفع الحركة التجارية والصناعية بالمنطقة، والاستفادة من طاقات شباب وفتيات المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره للمبادرات التي قدمها رجال الأعمال في المنطقة، رغم التحديات والظروف، وللجهود التي تبذلها الغرفة التجارية، لا سيما في جانب المسؤولية الاجتماعية.