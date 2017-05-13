الكويت.. أحكام نهائية بسَجن 3 من أفراد العائلة الحاكمة

أيدت محكمة التمييز الكويتية أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق خمسة أشخاص بينهم 3 أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة لقضاة كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز قطعية وغير قابلة للنقض، والمحكوم عليهم من الأسرة الحاكمة هم الشيخ عذبي الفهد الصباح ابن أخ الأمير والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، والشيخ خليفة علي الصباح رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتا بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.

كما أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة بحق شخص سادس، إضافة إلى حكم بإطلاق سراح 6 أشخاص آخرين على ذمة القضية ذاتها.

وأدين المتهمون في نهاية مايو من عام 2016، بتهمة الإساءة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، وذلك عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية.

وكان حكم صدر عن محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 10 سنوات بحق شخص آخر على ذمة القضية ذاتها، واتهم بنشر التغريدات والرسائل، إلا أنه غادر الكويت، ولم يقدم طعنا في الحكم.

وسبق للسلطات الكويتية، أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر.