 تعليم مكة يصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من المدارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم مكة يصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من المدارس الكويت.. أحكام نهائية بسَجن 3 من أفراد العائلة الحاكمة بالفيديو و الصور.. أمير عسير و نائبه يستمتعان بالأجواء الماطرة في محمية الجرة أمير نجران يحث على تهيئة بيئة استثمارية لاستقطاب الشباب والفتيات “حقوق الإنسان” تطالب بإنقاذ 45 مصابا بالكوليرا في سجون الانقلابيين “التجارة” تغلق مستودعا لبيع قطع الغيار المقلدة بالرياض أمير الرياض و”المفتي” يتقدمان جموعا غفيرة للصلاة على “السديري” تدشين موقع جامعة نجران الإلكتروني المطور جمال سائبة تقتل شاباً وتصيب اثنين في حادث بالأفلاج منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق خبراء: العشرات من حواسيب HP تحوي برمجيات للتجسس أمانة نجران تنفذ دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية

تعليم مكة يصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من المدارس

تعليم مكة يصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من المدارس
المناطق - مكة المكرمة

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في بيان لها حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من مدارس تعليم مكة العام القادم أن التعليم الثانوي مر بمرحلتين، الأولى مرحلة التعليم العام , والثانية نظام المقررات , ولكل مرحلة أخذت المدرسة الثانوية رقم وزاري مستقل في نظام نور، وبعد تحول المدرسة من النظام التقليدي لنظام المقررات تم الاستغناء عن الرقم الوزاري الخاص بالنظام التقليدي ووجب إغلاقها ، لأجل الرجوع للنتائج عند الحاجة وسيتم لاحقاً نقل جميع المستخدمين والطلاب للرقم الجديد الخاص بالمقررات وحذف الرقم القديم .

وأضافت أن مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة أُغلقت بسبب توفر مبان حكومية ذات سعة عالية نتج عن ذلك ضم أكثر من مدرسة ( مبنى مستأجر أو مسائية) مما تسبب في إغلاق إحدى المدارس (إغلاق مؤقت) مع إمكانية الاستفادة من المدرسة المغلقة عند الحاجة حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وبينت أن البرامج الملحقة أُغلقت بسبب انتقال الطلاب إلى مرحلة أخرى، وأغلق البرنامج لعدم الحاجة إليه حالياً مع إمكانية الاستفادة منه عند الحاجة حسب التعليمات المنظمة لذلك .

وأشار البيان إلى أن ظهور المدارس المغلقة في نظام نور راجع إلى عدم وجود أرشفة الكترونية تحجب تلك المدارس والبرامج مع الاحتفاظ بالنتائج والسجلات القديمة، للرجوع إليها عند الحاجة، مثل طلبات بدل الفاقد على سبيل المثال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>