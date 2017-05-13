أفتتح متحفي العقيلات والمجحدي.. أمير القصيم: المتاحف الخاصة إضافة للمحافظة على التراث والتاريخ

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، بالجهود الشخصية التي يبذلها أصحاب المتاحف الخاصة ، التي تنم عن حس وطني كبير ، لما تمثله هذه المتاحف من إضافة في المحافظة على التراث والمقتنيات التراثية والتاريخية القيمة ، وتتيح الفرصة للأجيال للاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد ، مبدياً إعجابه بما تحتويه المتاحف من قطع تراثية تعكس تاريخ المنطقة ، والمملكة بصفة عامة ، منوهاً باهتمام أصحاب المتاحف الخاصة بالتراث وحرصهم على جمع واقتناء عدد كبير من القطع التراثية ، والسيارات التراثية والكلاسيكية النادرة ، مشيراً إلى اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدعم المتاحف الشخصية ، وجهود فرع الهيئة بالمنطقة تجاهها ، ودعا سموه أصحاب المتاحف إلى تفعيلها أمام زوار المنطقة ، والمشاركة في مناشط المنطقة ومهرجاناتها.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير منطقة القصيم مساء الأحد متحف العقيلات بمدينة بريدة ، بحضور وكيل الأمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح ، حيث تجوله سموه داخل أروقة المتحف ، وأطلع على توثيق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية التي كانت تنطلق من منطقة القصيم باتجاه العراق والشام ومصر والصين والهند ، مشيداً سموه بما شاهده في المتحف من تنظيمٍ متقن لتاريخ العقيلات والمخطوطات والوثائق ، حيث استمع سموه لشرح عما يحويه المتحف من صاحبه عبداللطيف الوهيبي ، الذي بين أن المتحف يضم العديد من الوثائق التاريخية التي تختص بالعقيلات ، بالإضافة إلى الأدوات وخريطة المسارات التجارية لهم.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين لمتحف العقيلات ، وتسلم سموه هدية تذكارية من صاحب المتحف.

كما افتتح سمو أمير منطقة القصيم متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية بمدينة بريدة ، واستمع من صاحب المتحف إبراهيم المجحدي ، عما يتضمنه المتحف من العديد من نوادر السيارات التراثية والكلاسيكية ، التي يصل تاريخها إلى أوائل القرن الماضي ، وتترجم حقبة من الزمن لتحاكي قصة تطور وسائل النقل في المملكة ودول الخليج ، بالإضافة إلى ما يضمه المتحف للعديد من القطع الأثرية والتراثية التي تعكس تاريخ المنطقة والمملكة ، ثم تسلم سمو أمير منطقة القصيم هدية تذكارية من صاحب المتحف بهذه المناسبة.

من جانبه ، أوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح ، أن افتتاح سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة للمتاحف الخاصة والمرخصة ، يأتي دعماً من سموه للمواقع السياحية والتراثية والمهتمين بالأنشطة ، لافتاً إلى نمو عدد المتاحف الخاصة والمرخصة بالمنطقة ووصولها إلى 20 متحفاً مرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيراً إلى أن هذه المتاحف الخاصة لها أهمية في التعريف بالموروث الشعبي بالمنطقة ، وتوثيق تاريخها ، وتعد من أهم نقاط الجذب السياحي على المسارات السياحية المعتمدة بالمنطقة ، مبيناً أنالمتاحف الخاصة تمر عبر عدد من الخطوات لدى الهيئة لترخيصها ، والتي تتضمن الاطلاع على أفضل التجارب خارج المملكة لإثراء أصحاب المتاحف لتطوير العرض المتحفي وتجربة السائح ، مشيراً إلى أن متحفي العقيلات والمجحدي من المتاحف الخاصة المتخصصة والمرخصة حديثاً والتي تعتبر إضافة مهمة لمتاحف المنطقة ومواقعها السياحية.