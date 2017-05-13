أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر بن عبدالله بن مشيط، وذلك بمناسبة تعيينه مديرًا عاما للأحوال المدنية بمنطقة بجازان.

وفي بداية اللقاء ورحّب سمو أمير منطقة جازان بالأستاذ بندر بن مشيط، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وحث سموه على مضاعفة العمل والجهود لخدمة المواطنين بكافة المحافظات وذلك وفق تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله –

من جهته عبر مدير عام الأحوال المدنية بجازان أ. بندر بن مشيط ، عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات حيال تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بالمنطقة، وضرورة إنهاء جميع المعاملات وتطبيق الإجراءات التي تسهم في سرعة إنجاز العمل على الوجه المطلوب.