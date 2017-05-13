 أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة أفتتح متحفي العقيلات والمجحدي.. أمير القصيم: المتاحف الخاصة إضافة للمحافظة على التراث والتاريخ تعليم مكة يصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من المدارس الكويت.. أحكام نهائية بسَجن 3 من أفراد العائلة الحاكمة بالفيديو و الصور.. أمير عسير و نائبه يستمتعان بالأجواء الماطرة في محمية الجرة أمير نجران يحث على تهيئة بيئة استثمارية لاستقطاب الشباب والفتيات “حقوق الإنسان” تطالب بإنقاذ 45 مصابا بالكوليرا في سجون الانقلابيين “التجارة” تغلق مستودعا لبيع قطع الغيار المقلدة بالرياض أمير الرياض و”المفتي” يتقدمان جموعا غفيرة للصلاة على “السديري” تدشين موقع جامعة نجران الإلكتروني المطور جمال سائبة تقتل شاباً وتصيب اثنين في حادث بالأفلاج منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق

أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
المناطق - أمل بهكلي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة  اليوم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر بن عبدالله بن مشيط، وذلك بمناسبة تعيينه مديرًا عاما للأحوال المدنية بمنطقة بجازان.
وفي بداية اللقاء ورحّب سمو أمير منطقة جازان بالأستاذ بندر بن مشيط، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.
وحث سموه على مضاعفة العمل والجهود لخدمة المواطنين بكافة المحافظات وذلك وفق تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله –
من جهته عبر مدير عام الأحوال المدنية بجازان أ. بندر بن مشيط ، عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات حيال تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بالمنطقة، وضرورة إنهاء جميع المعاملات وتطبيق الإجراءات التي تسهم في سرعة إنجاز العمل على الوجه المطلوب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>