 أمير تبوك يرعى بعد غد حفل تكريم 30 مزارعاً بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يرعى بعد غد حفل تكريم 30 مزارعاً بالمنطقة

أمير تبوك يرعى بعد غد حفل تكريم 30 مزارعاً بالمنطقة
المناطق - تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية بعد غد الأربعاء, حفل الجائزة في عامها الـ 26، وذلك في مقر شركة تبوك الزراعية .
وأكد أمين عام الجائزة المهندس واصل الحربي, أن الجائزة أسهمت في نشر الوعي الزراعي بين المزارعين بمنطقة تبوك من خلال الاهتمام بمزارعهم واستخدام طرق الري الحديثة، مشيراً إلى أن من معايير الحصول على الجائزة وجود تخطيط سليم في غرس الأشجار والمحافظة على نظافة المزرعة من المخلفات والحشائش والاستغلال الأمثل للمساحات الاجمالية للمزرعة، إضافةً إلى جودة وكمية الإنتاج، ووجود حضائر ملائمة لتربية المواشي و مستودعات لحفظ البذور والأسمدة .
وبين المهندس الحربي أنه حصل على الجائزة خلال مسيرتها منذ انطلاقتها عام 1412هـ, أكثر من 780 مزارعاً، منوهاً بما تحظى به الجائزة من دعم من سمو أمير منطقة تبوك الذي حفز المزارعين على التنافس للحصول على هذه الجائزة .

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