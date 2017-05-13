بشرى لأصحاب “الأوزان الزائدة”: “البطاطس بريئة من البدانة”

برأت دراسة حديثة البطاطس من مسؤولية زيادة الوزن ومضاعفة حدة مشكلة البدانة بين الكثيرين، في حال تناولها مسلوقة أو مشوية دون إضافة أي دهون، وذلك شريطة أن تكون ضمن حمية صحية متوازنة.

وأوضحت الأبحاث التي أجريت في جامعة نيويورك احتواء ثمرة البطاطس المتوسطة غير المملحة على 160 سعرا حراريا، وهي خالية من الدهون والكوليسترول، فضلا عن احتوائها على أربعة غرامات من الألياف ومثلها من البروتين، مما يقلل من الشعور بالجوع.

ويرى البعض أن البطاطس أفضل من المعكرونة من حيث قدرتها على تقليل الشهية، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة.

أما عند قليها أو إضافة الدهون والملح لها فيرتفع ما تحتويه من السعرات الحرارية والصوديوم، مما قد يزيد من خطر لعبها دورا في زيادة الوزن أو مشكلات صحية أخرى.