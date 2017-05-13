 للجامعيين في عدة مجالات.. الحرس الوطني يعلن فتح التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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للجامعيين في عدة مجالات.. الحرس الوطني يعلن فتح التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

للجامعيين في عدة مجالات.. الحرس الوطني يعلن فتح التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا في عدة مجالات.

وتمثلت المجالات في “الصحية، الهندسية، الحاسب الآلي، العلوم الشرعية، الإعلام، الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، القانون والأنظمة، الأحياء، الرياضيات، إدارة المطارات، إدارة مجال جوي”.

وأفادت بأن التقديم يبدأ الخميس المقبل 1438/8/22هـ (الساعة 12 ظهراً) حتى الأربعاء الموافق 1438/8/28 (الساعة 12 ظهراً) عن طريق الموقع وستعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

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