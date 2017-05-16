واشنطن تايمز: زيارة ترمب للسعودية توبيخ لسياسات أوباما.. ومحاولة للاعتذار

أشارت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية إلى أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية، باعتبارها أول زيارة خارجية له بصفته رئيساً، إنما هي توبيخ واضح لسياسات سلفه باراك أوباما، الذي وقّع اتفاقاً نووياً مع إيران.

وأوضحت، أن الزيارة محاولة من الرئيس ترامب للاعتذار عن الخطاب المعادي للمسلمين الذي استخدمه في حملته الانتخابية بكثافة، وتبعه بقرار حظر للسفر على مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا.

ولفتت إلى أن زيارة ترامب إلى السعودية تعتبر كسراً للبروتوكول المتّبع في البيت الأبيض؛ فغالباً ما كان الرؤساء يبدؤون زياراتهم الافتتاحية إلى دول الأمريكتين، أو أحد حلفاء واشنطن في أوروبا.