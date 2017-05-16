 صنعاء تواجه كارثة.. “الكوليرا” تحصد أرواح 125 وتصيب 9 آلاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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صنعاء تواجه كارثة.. “الكوليرا” تحصد أرواح 125 وتصيب 9 آلاف

صنعاء تواجه كارثة.. “الكوليرا” تحصد أرواح 125 وتصيب 9 آلاف
 المناطق - وكالات

كارثة حقيقية تلوح في أفق العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بعد أن أعلنت فيها حالة الطوارئ، جراء انتشار وباء الكوليرا الذي بدأ يحصد أرواح الأطفال والنساء ويهدد حياة كل اليمنيين، وسط نداءات استغاثة لتقديم المساعدة الدولية العاجلة.

وارتفع عدد الوفيات بالكوليرا في اليمن إلى 125 والإصابات إلى 9 آلاف، بحسب ما ذكرت قناة “العربية”، الاثنين.

ونُقل غالبية المصابين بالكوليرا في مناطق الانقلابيين إلى مستشفى الجوف العام الذي بات يستقبل مرضى تفوق قدرته الاستيعابية بعشرة أضعاف.

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