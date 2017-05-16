شاهد.. “صعيدي” يُفاجئ “السيسي” : “أهل المراشدة هيقتلوني”

استوقف مواطن مصري صعيدي يدعى حمام علي عمر، في محافظة قنا جنوب البلاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكلمة قوية تابعها الملايين وأعجبوا بشجاعته في عرض مشكلته.

وقال الحاج حمام إنه يعمل بالأزهر ويشغل رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية المراشدة ودعي للحفل الذي أقيم بقنا، والخاص بافتتاح الرئيس لبعض المشروعات القومية مع بعض الشخصيات العامة في قنا وقرر استغلال الفرصة بوجود الرئيس وعرض مشكلة قريته أمامه، وفي حضور أغلب المسؤولين وكبار رجال الدولة في مصر .

ويضيف قائلا: اتخذت قراري بأن أتحدث أمام الرئيس رغم أن البروتوكول يمنع ذلك، وطلبت الكلمة وبصوت عال وسمعني الرئيس واستدار بوجهه نحوي، وأمر الحرس بالسماح لي بالصعود للحديث وتحدثت وشرحت كافة تفاصيل مشكلة أبناء قريتي وخلال الحديث ظهرت عصبيتي خلال الرد على تصريحات المسؤولين الذين تحدثوا، وأكدوا عدم وجود مشاكل وقلت للرئيس إن المسؤولين لم يعطوننا أراضي على خلاف ما يقولونه من تصريحات، وإنه مستعد للمحاكمة لو كان ما يقوله خاطئا وليس صحيحا، مبينا أن أهل المراشدة هيقتلوه إذا لم يسمع الرئيس شكواه.

وقال أنه فور انتهاء الكلمة وعودته للقرية استقبله أبناؤها بالزغاريد والتهاني والأفراح ابتهاجاً بحديثه أمام الرئيس وعودة الحق لهم بعد غياب استمر 30 عاما.