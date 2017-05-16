شاهد.. إغماءة لاعب المنتخب “كنو” في الملعب

أصيب لاعب المنتخب السعودي بـ (الفريق الرديف) ونجم فريق الاتفاق محمد كنو بالإغماء إثر التحام قوي مع لاعب بالمنتخب الكاميروني، وذلك في مباراة المنتخبين ضمن دورة التضامن الإسلامي “باكو 2017”.

وظهر كنو وهو يرتقي عاليا لضرب الكرة، ليلتحم باللاعب الكاميروني، ويصطدم رأسه بقوة، ليقع إثر ذلك أرضا، في حالة إغماء دفعت لاعبي الفريقين إلى الاستنفار قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وكشفت اللجنة الأولومبية السعودية، على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، أن إصابة اللاعب بسيطة، وأنه تم نقله احترازيا لأحد المستشفيات.