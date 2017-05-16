 شاهد.. كيف تحصل على على التمويل العقاري المدعوم ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. كيف تحصل على على التمويل العقاري المدعوم ؟!

المناطق - الرياض

 كشف صندوق التنمية العقارية عن الخطوات والإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على التمويل المدعوم، وذلك من خلال فيديو يدعو من خلاله كل مسجل في الصندوق العقاري وصدر رقمه باتباع عدة إجراءات.

وقال إن الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية وتحديث البيانات، ثم حجز موعد وطباعة تذكرة الموعد، يليها تجهيز المستندات، وبعدها التوجه لمركز مستفيدي التمويل المدعوم في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن المركز سيقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المستفيد ابتداء من تقديم الأوراق للبنك أو شركة التمويل ومتابعة الطلب، حتى الحصول على الموافقة المبدئية.

ولفت إلى أن الخطوة التالية هي استقبال رسالة نصية قصيرة باسم الجهة الممولة، يليها زيارة موقع الصندوق مجددا لحجز وطباعة موعد استلام خطاب الدعم.

وأكد أن الإجراء الأخير يأتي بعد استلام خطاب الدعم حيث يتم التوجه إلى الجهة الممولة للحصول على التمويل.

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