 وزير الخارجية الأمريكي: زيارة ترمب للسعودية لمحاربة إرهاب إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية الأمريكي: زيارة ترمب للسعودية لمحاربة إرهاب إيران

وزير الخارجية الأمريكي: زيارة ترمب للسعودية لمحاربة إرهاب إيران
المناطق - الرياض

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون أن أحد أهداف زيارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب إلى السعودية، إيجاد تحالف ضد سياسات إيران.

وأضاف تيلرسون في حديثه مع قناة “أن بي سي” الأميركية، “أعتقد أن هناك إجماعاً في جميع دول المنطقة، حول أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مسألة الوقوف بوجه إيران وليس بالتحديد ضد مذهب معين، باتت ضرورة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بجولة في المنطقة يزور فيها المملكة وإسرائيل والفاتيكان في أواخر مايو/ أيار الجاري.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن إيران تدعم الإرهاب والتطرف وتقوم بنشاطات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وخلافاً لسابقتها تتهم الحكومة الأميركية برئاسة دونالد ترمب، طهران بدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، وتقول إنها لن تسكت أمام نشاطات إيران المثيرة التي زادت من نفوذها في المنطقة، لاسيما في فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

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