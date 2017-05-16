“تحالف الشر” يتهاوى.. موالٍ للمخلوع: الحوثيون “مصّاصو دماء”

تتفاقم الخلافات بين تحالف الشر الحوثي والمخلوع، ما ينبئ بقرب انهيار شركاء الانقلاب، ويسعى الحوثيون في هذه المرحلة إلى تضييق الخناق على المخلوع في منزله وإخضاعه لرقابة ميليشياتهم، في وقت شنت قيادات موالية للمخلوع هجوما معاكسا على الحوثيين في محاولة لإيجاد ثغرة للانقضاض عليهم، وطالب وزير التجارة في حكومة الانقلابيين الموالي للمخلوع، عبده بشر، بإلغاء اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين والتي تنتشر في الوزارات والمؤسسات.

وهاجم بشر ميليشيات الحوثي وممارساتها في رسالة وجهها إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد قائلاً: لا بد من رفع الظلم والتجبر وتجفيف الفساد الذي انتشر بحماية البعض، محذراً من أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وطالب بعدم السكوت عمن أسماهم مصاصي دماء الشعب. وحذر الوزير الانقلابي الحوثيين من التصرفات الصبيانية، موضحاً أن صبر الشعب ربما ينفد.

وتعليقاً على ذلك قال وكيل وزارة الإعلام اليمني دكتور نجيب غلاب، إن شعبية الحوثيين وصلت إلى الحضيض بسبب أخطائهم الكارثية. وأضاف أن محاولاتهم تصفية كل خصومهم وفشلهم في إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، كل هذا يدفع كثيراً من القوى الموجودة في صنعاء للتخلي عن التحالف مع الحركة الحوثية إلا أنهم لا يجدون أبواباً للاحتواء أو حتى مدهم بما يحتاجه لتفعيل مقاومتهم ضد الحوثية.