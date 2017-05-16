تغريم 5 مطاعم مخالفة بحائل وإتلاف مواد غذائية فاسدة

أكملت أمانة منطقة حـائل ممثله ببلدية الوسط بقيادة رئيسها الدكتور عايد الخضير استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذا الشهر يذكر بانه وجه أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس كافة الإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين ومنها بلدية الوسط وضعت خطة مبكرة لشهر رمضان المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولين النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية والأسواق والبسطات الرمضانية . وستعمل بلدية الوسط بمواصلة جهودها بتكثيف مراقبتها على محلات بيع الأطعمة والحلويات والعصائر بداية من التأكد من وجود الكشف الطبي ساري المفعول لجميع العاملين في هذه المحلات وكذلك نظافتهم التامة وعدم إطالة الأظافر أو استعمال الملابس غير اللائقة ومدى الالتزام باستعمال القفازات الجوانتي للعاملين في إعداد وتقديم الأطعمة و نظافة المحلات والأماكن التي يعد ويقدم فيها الطعام والمشروبات وكذلك الأدوات المستخدمة مع وجود مراقبة مشددة لعدم ترك الأطعمة مكشوفة وتشمل هذه الرقابة محلات بيع الخضار والفواكه.

حيث قامت بلدية الوسط ممثله بإدارة الخدمات المسائية بقيادة الاستاذ راكان البخناني بتغريم 5 مطاعم مخالفة بحائل وإتلاف مواد غذائية فاسدة بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع الجملة للمواد الغذائية و تم ضبط عدد من المحال والمطاعم المخالفة حيث تم رصد ومصادرة مواد غذائية غير صالحة وفاسده وسوء حفظ الاطعمة وتشغيل عمال لا يحملون شهادات صحية وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بشأن المخالفين وهذا بصدد وقاية وحماية المستهلكين من التسمم الغذائي خاصة بالاجواء الساخنة بدخول فصل الصيف حيث تتأثر المواد الغذائية بسوء الحفظ بدرجات الحرارة المرتفعه.

يذكر ان هناك توجيهات من أمين المنطقة المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس واضحة وصريحة لجميع العاملين في الميدان وغيره بعدم التهاون في تطبيق التعليمات خصوصا في مجال النظافة وجميع الالتزامات والشروط الصحية وهناك عقوبات مشددة سوف تطبق على المتهاونين في هذه الشروط تصل إلى إغلاق المحل مع الغرامة وإذا تكرر ستكون هناك عقوبات أشد وفق النظام.

وبين ان هناك خطة عمل شاملة تشمل القيام بنظافة الشوارع والميادين ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية ، والتقاط النفايات المتبعثرة ورفعها بصورة دورية ، مع تفريغ ونقل الحاويات ونظافة الأسواق التجارية وأسواق اللحوم والأسماك والخضار والحدائق العامة والمتنزهات والرقابة الدائمة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتي تقدم وجباتها بصفة يومية كالمطاعم والمخابز والبوفيهات والبقالات ، ورشّ المبيدات الحشرية بصفةٍ يومية ، وغسل الحاويات وتطهيرها ، ومتابعة نظافة سوق المواشى بشكل يومي ودائم وتكثيف نشاط المراقبين الميدانين والبيطريين والصحيين على فترتين صباحية ومسائية وسيستمر المراقبون برفع تقرير ميداني عن نتائج الزيارات التفتيشية التي يتم تنظيمها خلال الشهر الكريم يومياً.

وقد خصصت الأمانة رقم للمواطنين لتلقي الملاحظات والشكاوى والبلاغات ورقم ( 940 ) عن المخالفين والملاحظات على مدار 24 ساعة حيث يعمل الموظفون لمتابعة وتسجيل الملاحظات على مدارا لساعة وإبلاغ المختصين بها لمعالجتها أول بأول مع ضرورة متابعة المخالفات التي يتطلب الانتظام في متابعتها .