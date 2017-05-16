 ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو…أشخاص يلتقطون المياه من حاوية أمام مبنى تجارة الدمام حصر التحديات التي تواجه عمل المرأة السعودية في المصانع الزعاق: فلكياً.. السبت 27 مايو “غرة رمضان” وعدته 29 يوماً والأحد 25 يونيو “أول أيام عيد الفطر” الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى ألمانيا ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة اختطاف أربعة من موظفي الصليب الأحمر في مالي مقتل 6 أشخاص في تفجيرين بمخيم للنازحين السوريين قرب الأردن شرطة الرياض تضبط “3” سعوديين متورطين بسرقة عدد من الصيدليات الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على 5 مناطق الكويت تبدي استعدادها لاستضافة محادثات اليمن مجدداً زملط: حل الدولتين يجب أن يكون الأساس لجهود لترمب حول السلام استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف

ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة

ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة
المناطق_الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، يوم غد الأربعاء، تخريج دفعة جديدة من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة.
ورفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الشكر والتقرير لسمو ولي العهد، على رعايته وتشريفه الحفل وتكريم أوائل الخريجين، عادا رعاية سموه حافزاً كبيراً لرجال الدفاع المدني على بذل المزيد من الجهود تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وقوة دافعة للخريجين الذين سينضمون لمنظومة الدفاع المدني للتفاني في أداء الواجب بعد ما اكتسبوا من العلم والخبرة العلمية ما يؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وثمن الفريق العمرو ما يوليه سموه – رعاه الله – من دعم لجهاز الدفاع المدني ما يجسد اهتمامه وحرصه على سلامة أبناء الوطن وجهوده المخلصة والمتواصلة للتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد والعباد من مخاطر أو حوادث.
وقال مدير عام الدفاع المدني: إن الاحتفال بتخريج الأفراد المشاركين في الدورة التأهيلية هو احتفال بالمستوى الرفيع في البنية التحتية التدريبية للدفاع المدني الذي يتجلى في وجود عدد كبير من معاهد ومراكز التدريب المجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة لتنفيذ خطط التدريب النظري والتطبيقي بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، إضافة إلى توفر أعداد كبيرة من المدربين أصحاب المستوى العلمي والخبرات الواسعة الذين يشرفون على تنفيذ خطط وبرامج التدريب بما يلبي احتياجات الوحدات والفرق الميدانية ويحقق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع أنواع الحوادث.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>