الكويت تبدي استعدادها لاستضافة محادثات اليمن مجدداً

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم الاثنين استعداد بلاده لاستضافة الأطراف اليمنية “حال وجدت صيغة نهائية تنهي الأزمة الدائرة هناك”، لافتا إلى الالتزام بمعالجة الوضع اليمني، خصوصاً أن الكويت احتضنت مشاورات السلام على مدار ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في رد للجار الله على أسئلة الصحافيين على هامش الندوة التي نظمها معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي تحت عنوان (تطور حقوق المرأة في دولة الكويت).

وحول إعلان اليمن الجنوبي تشكيل مجلس انفصالي جديد قال الجار الله: “إن هذا الأمر يعتبر تطوراً سلبياً في مسار الوضع اليمني.. ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي رفضنا هذا التطور”، مؤكداً أن “هذا الإعلان سيموت، ولن تكتب له الحياة، وكل المعطيات ترفض مثل هذا الإعلان والتوجه”.