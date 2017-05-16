الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة تبوك.