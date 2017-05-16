شرطة الرياض تضبط “3” سعوديين متورطين بسرقة عدد من الصيدليات

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة الصيدليات و الاستيلاء على ما بداخلها من أموال تحت تهديد السلاح.

علية فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط الامنية المناسبة وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين والأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة , ووفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات فقد توفرت معلومات تشير الى تورط “3” أشخاص بالوقوف خلف تلك الجرائم , و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم في كمين محكم وكلهم “سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر”, وبسماع أقوالهم المبدئية اقروا بارتكاب خمسة عمليات سرقة و جاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط شرق العاصمه موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه