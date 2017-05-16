مقتل 6 أشخاص في تفجيرين بمخيم للنازحين السوريين قرب الأردن

أكد معارضون، إن سيارتين ملغومتين انفجرتا مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن في وقت متأخر يوم الاثنين.

وأضاف المصدر، أن انفجارا وقع قرب مطعم بينما استهدف الثاني سوق المخيم على مقربة.

وفيما قال المصدر حسب “رويترز”، إن هناك ستة قتلى مدنيين على الأقل ومن المتوقع أن يرتفع العدد، أعلن تنظيم “داعش” الارهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وذكر التنظيم الإرهابي، إن مقاتليه نفذوا الهجوم في مخيم الركبان حسبما أفاد موقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الانترنت.

وفي يناير، سقط عدد من القتلى في انفجار سيارة ملغومة بالمخيم، ومنذ ذلك الحين نفذ تنظيم “داعش” هجمات استهدفت مقاتلي المعارضة بالمنطقة.

ويقع مخيم الركبان قرب الحدود المشتركة بين سوريا والعراق والأردن ويقيم به نازحون وجماعات من المعارضة.