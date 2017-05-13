الزعاق: فلكياً.. السبت 27 مايو “غرة رمضان” وعدته 29 يوماً والأحد 25 يونيو “أول أيام عيد الفطر”

قال الباحث الفلكي د.خالد بن صالح الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية ، أنه منذ لحظة ولادة شهر شعبان الجاري والقمر يسير خلف الشمس متجهاً من الغرب لجهة الشرق وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهرياً فإن القمر يحاول بكل جدية أن يطلب الشمس طوال شهر شعبان وسيدركها في مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 مايو وحينئذ يولد هلال شهر رمضان فلكياً في تمام الساعة 10 والدقيقة 44 مساءً .

فالشمس والقمر في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد وفي أثناء مغيب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة سيغيب القمر قبل الشمس على جميع أنحاء العالم بمدد متفاوتة وعلى السعودية يغرب قبل الشمس بثلث ساعة تقريباً وعلى هذا الأساس سيكون الأفق خالي تماماً من القمر في يوم الخميس ليلة الجمعة وتستحيل مشاهدته استحالة قاطعة لأن من شروط رؤية الهلال الشرعي أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس(يكون له مكث) وأن يتخلق النور في جرمه وهذه الشروط غير متوفرة للهلال في يوم الخميس ليلة الجمعة

وفي مساء يوم الجمعة 1438/8/30 الموافق 26 مايو سيمكث الهلال 44 دقيقة تقريباً ورؤيته ممكنة بالعين المجردة ويقع جنوب مغيب الشمس وشكل الهلال منحرف قرناه بين السماوي والجنوبي ونسبة الإضاءة على وجهه 1.24 % ويبعد عن الأرض 357554.3 كلم ويكتمل القمر بدراُ 14/9/1438هـ في تمام الساعة 4:10 م

وفي مساء يوم السبت غرة رمضان سيكون الهلال مرتفعاً وواضحاَ وجلياَ وكبير الحجم ويرجع سبب هذا إلى كبر عمر الهلال وموقعه البعيد من الشمس في لحظة مشاهدته

وتشير الحسابات أن شهر رمضان لن تكتمل عدته ثلاثين يوماً ويوم الأحد 2017/6/25 م أول أيام العيد