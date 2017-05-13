 خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لـ”كأس الملك” بين فريقي الأهلي والهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لـ”كأس الملك” بين فريقي الأهلي والهلال

خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لـ”كأس الملك” بين فريقي الأهلي والهلال
المناطق_الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم التي ستقام بين فريقي الأهلي والهلال مساء يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ الموافق 18 / 5 / 2017م على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد آل الشيخ خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة التي تأتي تجسيداً حقيقياً لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تعد خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنياً التوفيق للفريقين وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عبدالله محمد الغيلان

    ليس غريب حضور ملك الحزم بين شعبه واهله الله يحفظه ويرعاه واتمنى تكون مباراة حلوه من الفريقين

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