“سرتكس”.. أول ملتقى دولي للشهادات الاحترافية في المملكة

تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030 وخطة التحول التي تهدف إلى تحويل المملكة الى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة؛ ينعقد أول مؤتمر ومعرض دوليين للشهادات الاحترافية بالمملكة (سرتكس 2017) في الفترة من (اليوم) 16-18 مايو 2017 في فندق برج رافال كمبينسكي في الرياض.

وجاءت فكرة المؤتمر والمعرض الدوليين للشهادات الاحترافية (سرتكس) من أجل الاستفادة من تطور الموارد البشرية السعودية، ولكي يكون منصة عالمية تجمع مهنيي الموارد البشرية العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى بعض القادة والخبراء في المجال لمناقشة طرق إنشاء شراكات جديدة للتعاون على تطوير الموارد البشرية السعودية.

وتخلل المؤتمر برامج تطويرٍ وورش عمل بحضور أكثر من 40 متحدث من الخبراء من دول مختلفة، وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في قطاع تمنية الموارد البشرية ودور الشهادات الاحترافية في تطوير المهارات والمعارف حول الموارد البشرية المحلية، بالإضافة إلى كيفية تعاون القطاعيين العام والخاص وملء الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ويستضيف معرض (سرتكس) أكثر من 50 شركة ومنظمة عالمية بهدف تقديم شهادات رائدة واحترافية عالمية للسوق السعودي. كما سيستضيف المعرض أكثر من 5000 زائر بما في ذلك خبراء تطوير الموارد البشرية والمهنيين الشباب والمتخرجين حديثاً من الجامعات وذلك لتحسين فرص حصولهم على عمل وتطوير قدراتهم الاحترافية.

الرئيس التنفيذي لشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب الراعي البلاتيني لمعرض سيرتكس 2017 الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قال إن رؤية المملكة 2030 تستلزم الاهتمام أكثر ببرامج التدريب والتطوير من أجل المساهمة في إيجاد فرص العمل التي تسهم في تعميق التنمية الصناعية وتدعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وقال إننا فخورون بالعمل على دعم الشباب السعودي وإعدادهم إعداداً جيداً لسوق العمل، مشيراً إلى أن سجل شركة بي أيه إي سيستمز في السعودية حافل بتطوير المهارات والقدرات وعلى مستويات عالمية، حيث يتم استثمار أكثر من 100 مليون ريال سعودي سنوياً في التعليم والتدريب.

من جهة اخرى، قال رئيس اللجنة التنظيمية لسرتكس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري، خالد الهفتاء : إننا نسعى من خلال اطلاق منصة سرتكس من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركائنا الدوليين والمحليين إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودعمها نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة من خلال التركيز على إيجاد وتطوير قوى عاملة وطنية متخصصة حسب المعايير الدولية القائمة على الشهادات الاحترافية والتعليم المستمر.

يذكر أن هناك العديد من الجهات الراعية لملتقى سرتكس 2017 قد شاركت في الملتقى دعما منها لرؤية المملكة 2030 من خلال المساعدة فى خلق مناخ مهني يضمن استمرارية الأعمال في المستقبل.

ومن بين هذه الجهات منظمة DRI التي تعمل كجهة استشارية لدى المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم للمساعدة على خلق معايير صناعية، وتشجيع المزيد من المرونة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أن من بينها الراعي الذهبي للحدث أووكود، حيث أكدت أن مشاركتها نابعة من تفهمها لحاجة السوق الحالية إلى برامج التوطين، فضلا عن تلبية احتياجات التنمية والفرص الوظيفية للمواطنين في المملكة. وتقدم أووكود شهادات معتمدة في الإدارة والموارد البشرية والتسويق للمساعدة في هذا المسعى، كما أن لديها سجلا ناجحا في الاستشارات والتدريب وعقود التطوير في المملكة.