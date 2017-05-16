 بلدية غرب الدمام: إغلاق مطعم ومركزين للتموين الغذائي لمخالفتهم للاشتراطات الصحية والبلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية غرب الدمام: إغلاق مطعم ومركزين للتموين الغذائي لمخالفتهم للاشتراطات الصحية والبلدية

بلدية غرب الدمام: إغلاق مطعم ومركزين للتموين الغذائي لمخالفتهم للاشتراطات الصحية والبلدية
الدمام - المناطق

أغلقت بلدية غرب الدمام ، مؤخرا، مركزين للتموينات الغذائية ومطعم، تم افتتحاهم داخل موقع لأحدى الشركات الصناعية، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، فيما تكثف البلدية حملاتها الميدانية على المنشئات بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني: أن الفرق الميدانية داهمت موقعا لإحدى الشركات الصناعية في مخطط الأنوار بالدمام تم استغلال جزء من الموقع بفتح مركزين للتموينات الغذائية ومطعم مخالفين يمارسون أعمال البيع بالخفية”.

وأضاف: رصدت البلدية خلال الجولات التفتيشية الأخيرة التي تم تكثيفها استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك، وجود عماله وافده تمارس عمليه البيع في ثلاث محلات منها مركزين لبيع المواد الغذائية ومطعم تابع لإحدى الشركات الصناعية بمخطط الأنوار بالدمام، اذ تم فتح تلك الأنشطة بطريقه سرية وذلك بدون لوحات إعلانيه وأيضا بدون تراخيص مهنيه وتفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن البلدية قامت على الفور بإغلاق المحلات المخالفة واستدعاء ملاك الشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وشدد رئيس بلديه غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني على أن البلدية مستمرة في مراقبة المحلات ومن ضمنها المنشآت الصحية، وأن التعاون مع الأهالي والمستهلكين مطلب هام في رصد المخالفات والإبلاغ عنها والتي قد تحدث في الفترات ما بين الزيارات الدورية على المحلات، مؤكدا ًعلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، حاثا الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات في المنشآت الصحية عبر خدمة 940 الإلكترونية و قنوات التواصل الخاصة بالأمانة، والتي تتلقى الشكاوى على مدار اليوم.

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