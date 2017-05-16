 اكتمال ترتيبات انطلاقة انتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة العاشرة غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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اكتمال ترتيبات انطلاقة انتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة العاشرة غدا

اكتمال ترتيبات انطلاقة انتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة العاشرة غدا
الاحساء المناطق

تنطلق صباح غدا الأربعاء 21/8/1438هـ، الموافق 17/5/2017م، انتخابات الدورة العاشرة (1438هـ – 1442هـ)، لمجلس إدارة غرفة الأحساء، وسط منافسة محتدمة بين 22 مرشحًا من فئتي التجار والصناع، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساًء، بفندق الأحساء انتركونتيننتال.
وأكد الأستاذ محمد بن أحمد المالكي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية المتعلقة باستقبال المرشحين وضوابط العملية الانتخابية، مبينًا أنها تأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام بالقطاع الخاص ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها بالتزامن مع منطلقات برنامج التحول الوطني 2020 في ظل رؤية المملكة 2030، التي ينتظر أن يكون للغرف التجارية دور بارز في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
وشدّد المالكي على أهمية اطلاع الناخبين والناخبات على الاجراءات وخطوات الانتخاب والتصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من قاعة الاقتراع وذلك لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل تقديم تجربة انتخابية راقية ونزيهة حاثًا المرشحين وممثليهم والناخبين والناخبات إلى عدم الوقوع في الأعمال المحظورة والمخالفات التي تلغي أصوات الناخبين والناخبات الانتخابية.
ونوّه المالكي باكتمال ترتيبات وتشكيلات فرق العمل الميدانية والرقابية لضبط العملية الانتخابية بالشراكة مع عدد من موظفي الغرفة ووزارة التجارة والاستثمار مثمنًا الإعداد والتجهيز المتميز لمقر الانتخابات وتهيئة الأماكن التي ستقدم فيها ضيافة الناخبين مشيدًا بتعاون الجميع وتضافر الجهود والاهتمام الواسع الذي تجده الانتخابات من كافة أطياف مجتمع الأعمال بالأحساء.
إلى ذلك بيّنت اللجنة المشرفة في اجتماع سابق لها بالغرفة مع المرشحين جميع الضوابط والاشتراطات والجوانب الفنية والتقنية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية مستعرضة جميع الأعمال والنشاطات المحظورة على المرشحين في حملاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن جميع الناخبين والناخبات يجب أن يكونوا من المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة الغرفة قبل 29/03/1438هـ، وأن تكون سجلاتهم سارية المفعول وأن يكونوا مسددين لاشتراكات الغرفة لعام 2016م.
والجدير ذكره، أن موقع الغرفة http://www.hcci.org.sa يحتوي صفحات متكاملة عن انتخابات الغرفة للدورة العاشرة 1438 – 1442هـ، متضمنة ضوابط الحملات الانتخابية، تنبيهات الانتخابات، شروط الناخبين/الناخبات، نموذج تفويض تصويت الشركات، نموذج تفويض تصويت المؤسسات بالإضافة إلى قائمة الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
يُشار إلى أن تجربة انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المملكة أصبحت تجربة ناجحة وممارسة متطورة تعزز قيم التنافس الشريف في البرامج والأهداف والمشاريع، وتُبرز صور الوفاء والولاء الوطني لصالح تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في رسم السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية.

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