“تعاوني الدمام” يكمل إستعدادته للمخيم الافطار التاسع عشر

أكمل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام تجهيزاته الخاصة بالمخيم الإفطار الدعوي التاسع عشر، بالقرب من جامع الريان بالدمام مقابل المحاكم الإدارية بالدمام والذي يقام للعام التاسع عشر.

وأوضح رئيس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام فضيلة الشيخ عبدالرحمن آل رقيب أن المخيم يقام للعام التاسع عشر على التوالي وسط مدينة الدمام ، ويستفيد منه أكثر من 5000 صائم يومياً ، وأضاف آل رقيب إلى أن المخيم يتكون من سبعة أقسام لكل جالية قسم خاص مع الداعية والصوتيات والعرض الخاص بالجالية ، وهي العربية والاوردية والإندونيسية والفلبينية والتاميلية والماليبارية والبنغلاديشية ، مبيناً أن المخيم يقدم برنامجاً دعوياً وثقافياً من بعد صلاة العصر وحتى أذان العشاء و في هذا العام سيكون بإذن لله هناك أركان لكل جالية ، تقيم كل جالية ركن خاصاُ بها بثقافتها وأبرز المعالم في بلدها، ثم لقاءات مفتوحة بعد صلاة التراويح .

وذكر آل رقيب أن المخيم يسهم في إسلام قرابة 50 شخصا كل عام بخلاف من يسلم في المكتب وبرامجه حيث يصل عدد المسلمين الجدد خلال العام حوالي 1000 شخص -ولله الحمد -ويقيم المكتب ضمن فعاليات المخيم خيمة المقرأة القرآنية لتعليم الفاتحة وقصار السور للجاليات بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية،

كما تقام الخيمة الطبية ويتم فيها فحص السكر والضغط وتقديم التوجيهات التوعوية من خلال طلاب كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وأهاب الشيخ آل رقيب بأهل الفضل والسعة إلى دعم المكتب وبرامجه وأنشطته الدعوي.