جمعية ذوي الإعاقة تزُف 20 خريجًا من برنامج التدريب الزراعي والمهني السادس لذوي الإعاقة العقلية البسيطة

برعاية من سعادة عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون بن سعد السعدون وبحضور سعادة نائب مدير عام هيئة الري والصرف بالإحساء المهندس عبدالعزيز الرشود وسعادة المدير الإقليمي لبنك الرياض بالأحساء الأستاذ أنور بن عبدالله الحبيل وسعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري ، أقامت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء حفلًا ختاميًا لأنشطة برنامج التدريب الزراعي والمهني السادس لذوي الإعاقة العقلية البسيطة الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع هيئة الري والصرف بالأحساء وبدعم مستمر للمرة السادسة على التوالي من قِبل “بنك الرياض” و “مخابز فوشيه”.

كما شهد الحفل حضور العديد من أولياء أمور المُتدربين المُشاركين في البرنامج والذين أشادوا بالبرنامج والقيمة التي يُضيفها لأبنائهم المُتدربين سواءً من الناحية المهنية كاكتساب مهارة وخبرة جديدة في عدة مجالات مهنية كالنجارة والسباكة والبستنة وغيرها ، إضافة إلى الناحية الاجتماعية كدمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء مما يُسهل من عملية التواصل معهم والذي يُعد أحد أهم أهداف البرنامج التي أُعِد من أجلها . كما طالب الأستاذ صلاح المقهوي ولي أمر أحد المُتدربين الذي ألقى كلمة بالنيابة عن أولياء أمور الطلبة ؛ بإنشاء مراكز تدريب مُختصة ودائمة لذوي الإعاقات البسيطة للمساهمة بشكل أكبر لدمجهم في المجتمع وفتح الباب لمن لم يُحالفهم الحظ في المشاركة في برنامج التدريب الزراعي والمهني.

وذكر سعادة عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون السعدون أن البرنامج يهدف إلى تطوير فكر الشباب ذوي الإعاقة وتوجيه اهتماماتهم نحو ثقافة العمل الحر ، والتي تحتاج إلى تكثيف وتوحيد الجهود للمساهمة في نجاحها . كما أكد على دور الجمعية الهام في توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بعد تخرجهم من البرنامج ، وتُعد هذه الخطوة هي الأهم في مسيرة البرنامج والتي تُثبت مدى تأثيره على فكر الشباب ونجاحه.

من جانبه أوضح سعادة نائب المدير العام لهيئة الري والصرف بالأحساء سعادة المهندس عبدالعزيز الرشود عن بالغ شكره وامتنانه لجميع الجهات المُساهمة في إنجاح هذا البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية إضافة للسنة السادسة الحالية ، مؤكدًا إلى أن الهيئة مُمثلة بقسم التدريب والتوظيف حريصة كل الحرص على مد يد العون لهذه الفئة الغالية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تُساهم في تطويرها ودمجها في المجتمع ، ويتمثل ذلك ببرنامج التدريب الزراعي والمهني ، كما خص بالشكر جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة مُمثلة بقسم التدريب والتوظيف على ثقتهم بطاقم التدريب في الهيئة سواءً من ناحية الكفاءة التدريبية أو من ناحية التواصل الفعّال مع ذوي الإعاقة العقلية البسيطة.

وذكر سعادة الأستاذ أنور الحبيل المدير الإقليمي لبنك الرياض بالأحساء عن بالغ اعتزازه بنجاح برنامج التدريب للمرة السادسة على التوالي ، كما أثنى على الجهات المُشاركة في إنجاح هذا البرنامج . وذكر سعادته أن وصول البرنامج للنسخة السادسة دليل على نجاحه وتأثيره الإيجابي في نُسخه الماضية ليس على الفرد فحسب بل على المُجتمع المُحيط به وأسرته ، كما نقل تهاني إدارة البنك إلى شركائه في البرنامج وإلى المُتدربين الخريجين وأولياء أمورهم على جهدهم المميز الذي أوصل برنامج التدريب الزراعي إلى ما هو عليه من تميز.

وأعرب سعادة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة مخابز “فوشيه” أحد أكبر الداعمين لبرامج الجمعية المتنوعة بما فيها برنامج التدريب الزراعي والمهني في كافة نسخه عن بالغ شكره وامتنانه لجميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وخصّ بذلك جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحتها الفرصة لتقديم الدعم لهذه الفئة الغالية من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة ، منوهًا إلى أن مخابز “فوشيه” مُستمرة في تقديم الدعم اللا محدود لكافة برامج الجمعية الحالية والمستقبلية بمختلف الفئات المُستهدفة.

وشهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية تقدمهم سعادة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق وسعادة الدكتور عبدالمحسن بن حسين العرفج وسعادة المهندس عبدالله بن محمد العرفج وكيل أمانة الأحساء لشؤون الخدمات وسعادة الأستاذ ياسر بن أحمد السليم.

يُذكر أن عدد الخريجين من هذه النسخة 20 طالبًا ومتدربًا في قسمي التدريب الزراعي والمهني ، كما أن البرنامج قد استهدف منذ انطلاقته نحو 90 متدربًا من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة