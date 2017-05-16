سلسلة ندوات طب الأسنان التجميلي تختتم أولى ندواتها بجامعة القصيم

اختتمت وحدة التعليم المستمر بكلية طب الأسنان بجامعة القصيم أول من أمس فعاليات ندوة “القشور الزخرفية” حول أحدث الطرق لتجميل وحماية الأسنان، والتي استمرت لمدة يومين، في حضور عدد كبير من أطباء الأسنان بالمملكة، حيث بلغ عدد المشاركين في فعاليات اليوم الأول أكثر من مائة طبيب من الجنسين، بالإضافة إلى مشاركة 35 طبيب في ورشة عمل عن تصميم الابتسامة و كيفية تصنيع “القشور الخزفية”.

وتحدّث خلال الندوة التي تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ١٦ ساعة تعليم طبي مستمر، البروفيسور طارق مرسي رئيس قسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس في جمهورية مصر, والدكتور “رولاندو نونيز” المدير الإكلينيكي لشركة “بيسكو” بالولايات المتحدة الأمريكية، حول طرق استخدام أحدث التقنيات والمواد في هذا المجال، كما شاهد الحضور تطبيق عملي على هذه التقنية، وقام كل مشارك بتنفيذ جميع الخطوات لتحقيق الاستفادة القصوى،وقد نالت المحاضرات وورشة العمل استحسان الحضور.

كما شارك في الندوة عدد كبير من أطباء الأسنان من كافة أنحاء المملكة من منسوبي جامعة القصيم،وجامعة الملك سعود،وجامعة المجمعة،ووزارة الصحة،بالإضافة إلى أطباء الأسنان العاملين بالقطاع الخاص، وعيادات طب الأسنان التجميلية.

وفى ختام هذه الندوة التي تعتبر الجزء الأول من سلسلة ندوات تستعد الكلية لتنظيمها في هذا المجال، وزّع الدكتور ظافر بن سعيد الأسمري عميد الكلية شهادات التقدير والدروع التذكارية على المتحدثين واللجنة المنظمة.

يذكر أن كلية طب الأسنان بالجامعة كانت قد نظمت مؤخراً، الملتقى التاسع لطلبة طب الأسنان، وأطباء الأسنان حديثي التخرج بالمملكة، بهدف تبادل المعلومات في هذا المجال، والارتقاء بالتحصيل العلمي، بحضور نخبة من المتحدثين في مختلف موضوعات طب الأسنان بالمملكة، وذلك في إطار سعيها لإثراء الساحة الأكاديمية، ورفع المستوى العلمي والثقافي، ونشر ثقافة البحث العلمي لدى طلاب وطالبات طب الأسنان بالمملكة.