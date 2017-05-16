أمير القصيم: ما يحدث في جمعية “كبدك” يعكس خيرية المجتمع السعودي

أرجع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” الفضل بعد الله في دعم انطلاقتها وأنشطتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حينما ذلل للجمعية الصعاب وقدم لها دعماً كبيراً تمثل في فسح أدوية يحتاجها مرضى الكبد لدخولها المملكة.

وقال سموه خلال رعايته حفل ملتقى كبدك الأول (شاركنا العلاج) الذي أقيم مساء الأثنين على مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، حادثت الملك سلمان ـ حفظه الله ـ قبل أربع سنوات عن هذه الجمعية وعن رغبة أعضائها بزيارته ، فرحب بالجميع وقمنا بزيارته وعرضنا على مقامه الكريم هموم الجمعية والأدوية التي لم تكن مفسوحة لها في الدخول إلى المملكة ، فأمر ـ حفظه الله ـ بفسحها ووعد بدعمه وتذليل الصعاب ، وليس غريباً على الملك سلمان أن يقوم في هذا العمل لأنه أب للعمل الخيري والإنساني ، فقد قامت على يديه مؤسسة إنسان للأيتام ، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، وجمعية الأطفال المعاقين والتي كلف بها أخي الأمير سلطان بن سلمان ، وقامت الكثير من الجمعيات والمؤسسات على يديه ـ حفظه الله ـ ، وجهوده في الحملات الإغاثية للدول المنكوبة بالخارج منذ عشرات السنين.

وأشار سمو أمير القصيم ، إلى أن بلاد الحرمين الشريفين تنعم بنعم كثيرة ومنها الخيرية في الإسلام والتي بذرها الله في المسلمين عامة ، وفي مملكتنا حيث يبرز الأخيار الذين يقومون بالعمل الخيري ويرجون من الله الأجر والثواب ، وما جاء في برنامج الحفل من كلمات وأفلام عرض وما آلت إليه التفاعلات مع سفير الإنسانية الأخ فايز المالكي هو دليل على خيرية المجتمع السعودي ولله الحمد ، ذاكراً سموه فضل رجال اشتركوا معه في وضع البذرة الأساسية لهذه الجمعية من أبرزهم الدكتور راشد أبا الخيل والأستاذ صالح بن عبدالله التويجري حيث وفقنا الله جميعاً حتى قامت هذه الجمعية ليساعد أيضاً في البذل والعطاء الإخوان أعضاء اللجان العلمية والطبية والإعلامية وكافة منسوبي الجمعية ، وكذلك مدير الجمعية السابق الدكتور خالد الخطاف الذي كانت له بصمة واضحة في ما تحقق للجمعية من إنجازات.

وأشاد سموه بالدور الكبير لرئيس المركز السعودي لنقل الأعضاء الدكتور فيصل شاهين الذي قام بجهد مبارك في افتتاح مركز لنقل الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، واختتم سموه حديثه مبتهلاً بالدعاء لكل من دعم الجمعية مالياً بالخلف المبارك ، مؤكداً سموه أن هذا الدعم سينقذ مرضى يعانون وسيساعد في الشفاء بإذن الله وفي دفع الجمعية نحو تحقيق برنامجها الذي قامت لأجله.

وفي فقرة للفنان فايز المالكي سفير الجمعية ، شهدت الأجواء لحظات جميلة حينما بادر سمو أمير منطقة القصيم برد قيمة سيارة تبرع بها الشاب فهد العنزي حيث استرد سموه السيارة معلناً تكفله بقيمتها لصالح الجمعية ، كما احتضن سموه طفلاً عمره ست سنوات صعد للمسرح متبرعاً بمئة ريال ، مشيداً بتربيته على حب الخير ، في الوقت الذي انهالت فيه التبرعات من الحضور لتتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم بكلمة مدير الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الحميد وقال فيها: الليلة نحتفي بواحدة من أهم منظمات العمل الخيري الإنساني والاجتماعي بالمنطقة هذا المنظمة التي تشرفت منذ انطلاقتها بتبني سمو أمير القصيم لفكرتها ومتابعة نشأتها وتطورها إنها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) هذه الجمعية التي مضى على تأسيسها ما يقرب من ثمان سنوات حافلة بالإنجازات والتميز بمتابعة مباشرة من سموه الكريم وبجهود وعطاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال توجيه فريق العمل التنفيذي بإدارة الجمعية نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس الجمعية , فهاهي الآن بفضل الله تصل خدماتها إلى جميع مناطق مملكتنا الحبيبة وتتواصل مع المستفيدين والمحتاجين رعاية صحية ودعماً مادياً ومعنوياً ولعدد يصل لأكثر من 1350 مستفيد في مختلف المناطق ونظراً لكونها الجمعية الخيرية الوحيدة التي تعنى بمرضى الكبد بمختلف فئاتهم.

بعد ذلك قدم عرض مرئي عن الجمعية تلاه كلمة لراعي الحفل سبيماكو الدوائية ألقاها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي الذي أشاد فيها بالدور الهام الذي تقوم به الجمعية لعلاج مرضى الكبد وتوعية المجتمع ، كاشفا التعاون بين شركة سبيماكو الدوائية وبين الجمعية من خلال تقديم عقار السوفير مجانا لمرضى الكبد والمساعدة بالتعريف بفيروس c والطرق العلاجية والمساعدة في الكشف على المرضى.

تلا ذلك عرض مرئي آخر لتجارب المتبرعين بالكبد ، والذين ساهموا في إنقاذ حياة المرضى ، ثم بخاطرة لعضو مجلس إدارة الجمعية الشيخ سليمان الربعي والذي تحدث فيها عن فضل الصدقة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية ، ثم اختتم الحفل بتكريم رعاة الحفل والجهات المشاركة والداعمة والمتبرعين.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، وعدداً من المسؤولين والوجهاء ورجال الأعمال والمواطنين.