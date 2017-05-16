 أكثر من 25 الف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في جامعة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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أكثر من 25 الف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في جامعة الجوف

أكثر من 25 الف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في جامعة الجوف
الجوف : محمد الحسن

توجه ٢٥٦٢٧ طالب وطالبة من جامعة الجوف (الانتظام والانتساب)، أمس الأحد، لأداء اختبارات نهاية العام الجامعي 1438هـ، في مختلف فروع الجامعة .
من جانبه، قال عميد القبول والتسجيل الدكتور بندر مزعل الشمري إنه إنفاذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين، بتقديم الاختبارات النهائية، وتسهيلا على الطلبة فقد عمدت جامعة الجوف على تحديد موعد اختبارات مقررات الإعداد العام من ١١-٨-١٤٣٨ اما بقية المقررات فكانت بدايتها من تاريخ ١٨-٨-١٤٣٨ وسوف يكون نهاية اخر اختبار هو يوم ٢٩-٨-١٤٣٨
وأوضح أن الاختبارات تستمر لمدة أسبوعين لتكون نهاية الاختبارات يوم ٢٩-٨، ليصل إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبارات في الجامعة إلى ٢٥٦٢٧ طالب وطالبة، ويشكلون ٢٤١٤١ انتظام و١٤٨٦ انتساب.
وأن عدد الطلاب المختبرين في فرع الجامعة بسكاكا ٨١٨٥ طالب ، و٧٢٩٨ طالبة، وفي فرع الجامعة للبنات في دومة الجندل اختبرت ٤٨٩ طالبة، اما فرع الجامعة في القريات فكانت إحصائية الطلاب المختبرين ١٨٨١ طالب و ٤٣٢١ طالبة، وفي طبرجل كان عدد الطلاب ١٠٦٧ وعدد الطالبات ٢٣٨٦.
وأشار الشمري إلى أن الجامعة حرصت على سرعة إنهاء المقررات الدراسية قبل بداية فترة الاختبارات، عن طريق إعطاء محاضرات مكثفة، والاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة.
ومن جه أخرى وجه معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، رسالةً إلى الطلاب والطالبات بهذه المناسبة قائلاً: إلى أبنائي وبناتي طلبة جامعة الجوف، وأنتم اليوم في قاعات الاختبارات النهائية، أدعوكم لتذكر كل ما حدث خلال هذا الفصل من جهود عظيمة وفرق عمل كبيرة في إدارة الجامعة ووكالاتها وعماداتها وإداراتها، لكي تصلوا بأمان وفائدة إلى هذه اللحظة الهامة من عمركم التعليمي.

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