بلدية رأس تنورة تداهم منزل شعبي يستخدم مستودع لتخزين المواد الغذائية وتصادر وتتلف جميع محتوياته

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رأس تنورة مؤخرا، من ضبط مستودع عشوائي مقام بمنزل شعبي بحي الدانة في المحافظة يقوم بتخزين مواد غذائية وكمية كبيرة من الفاكهة المعصورة بطريقه عشوائية ويفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وهذه المواد تعود لمركز لبيع العصيرات الطازجة بحي الفيحاء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، بأن البلدية أغلقت المنزل والمحل وتم مصادرة واتلاف كافة محتوياته، لافتا الى أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه تم توجيه مدير إدارة الخدمات بالبلدية الأستاذ ناصر بن عمر التميمي والمراقبين الصحيين بالبلدية بمداهمة الموقع فوراً .

وقال أنه تم مداهمة الموقع ، واتضح بأنه منزل شعبي يستخدم سكن للعمال بالإضافة لاستخدامه مستودع عشوائي للمواد الغذائية والفاكهة المعصورة المتنوعة ، ويفتقر لأدني الاشتراطات الصحية والنظافة ولا تتوفر به شروط التخزين .

وأبان أنه تم على الفور مصادرة الكميات الموجودة وإتلافها حيث بلغت 800 كيلو جرام مانجو مثلجة ،20 كيلو موز ، 40 لتر عصير المانجو، 10 لتر عصير موز، 4 لتر عصير فراولة، قوارير ماء بسعة 10 لتر، بالإضافة أدوات ومواد وجميعها غير صالحة للاستخدام بما فيهم الكميات الغذائية.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.