 وظائف شاغرة في جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في جامعة نجران

وظائف شاغرة في جامعة نجران

أعلنت جامعة نجران (عمادة شؤون الطلاب) عن رغبتها في التعاقد المؤقت على بند صندوق الطلاب لعدد من الوظائف الشاغرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- مراقب منشأة رياضية
المتطلبات: شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة الرياضية، التربية البدنية).

2- منقذ سباحة
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة + دورات إنقاذ معتمدة + دورات إسعافية + أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 سنة.

3- مدرب ألعاب رياضية
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة الرياضية، التربية البدنية) + خبرة في تدريب كرة القدم وألعاب القوى المختلفة والصالات.

 

وأفادت بأن التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع صورة من المؤهلات والخبرات إلى البريد الإلكتروني: dosa@nu.edu.sa في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1438/8/29هـ.

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