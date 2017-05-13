وظائف شاغرة في جامعة نجران

أعلنت جامعة نجران (عمادة شؤون الطلاب) عن رغبتها في التعاقد المؤقت على بند صندوق الطلاب لعدد من الوظائف الشاغرة.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
1- مراقب منشأة رياضية
المتطلبات: شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة الرياضية، التربية البدنية).
2- منقذ سباحة
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة + دورات إنقاذ معتمدة + دورات إسعافية + أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 سنة.
3- مدرب ألعاب رياضية
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة الرياضية، التربية البدنية) + خبرة في تدريب كرة القدم وألعاب القوى المختلفة والصالات.
وأفادت بأن التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع صورة من المؤهلات والخبرات إلى البريد الإلكتروني: dosa@nu.edu.sa في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1438/8/29هـ.
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