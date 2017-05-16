 القمة العربية الإسلامية الأميركية بـ 4 لغات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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القمة العربية الإسلامية الأميركية بـ 4 لغات

القمة العربية الإسلامية الأميركية بـ 4 لغات
المناطق - متابعات

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تقوم به المملكة من جهود لدعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، تم تدشين الموقع الالكتروني للقمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها الرياض يومي 20-21 مايو الجاري،  بـ 4 لغات عالمية هي الإنجليزية والفرنسية والروسية فضلاً عن العربية.

وتحت شعار “العزم يجمعنا” جاءت رسالة الموقع التي تضمنت التأكيد على أنه “:  في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة.”.

وللدخول على موقع القمة ومعرفة تفاصيل أكثر يمكنك زيارة الرابط التالي : من هنا

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