القمة العربية الإسلامية الأميركية بـ 4 لغات

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تقوم به المملكة من جهود لدعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، تم تدشين الموقع الالكتروني للقمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها الرياض يومي 20-21 مايو الجاري، بـ 4 لغات عالمية هي الإنجليزية والفرنسية والروسية فضلاً عن العربية.

وتحت شعار “العزم يجمعنا” جاءت رسالة الموقع التي تضمنت التأكيد على أنه “: في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة.”.

وللدخول على موقع القمة ومعرفة تفاصيل أكثر يمكنك زيارة الرابط التالي : من هنا