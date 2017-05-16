 وزير التجارة والاستثمار يدشن نظام “موارد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التجارة والاستثمار يدشن نظام “موارد”

وزير التجارة والاستثمار يدشن نظام “موارد”
المناطق ـ الرياض

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور “ماجد بن عبدالله القصبي” نظام “موارد” الخاص بموظفي الوزارة، والذي يعد أحد مرتكزات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

ويهدف نظام “موارد” لتطوير بيئة العمل من خلال آليات وتقنيات حديثة في مجال الموارد البشرية وذلك لزيادة الانتاجية ورفع كفاءة الموظفين.

واعتبر القصبي أن نظام “موارد” سيساهم في تنمية قدرات ومهارات الموظفين ويوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة. وأضاف: “الموظف هو العمود الفقري والمحرك الأساس لأي منشأة، وبتطوير خدمات الموارد البشرية، سينعكس ذلك ايجاباً على بيئة العمل ويعزز الانتاجية”.

وقدم وزير التجارة والاستثمار شكره لفريق وزارة الخدمة المدينة وفريق العمل بالموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة التجارة والاستثمار على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب حتى رأى هذا البرنامج النور، كما كرم القصبي خلال حفل التدشين الموظفين الذين عملوا طوال الفترة الماضية على إعداد نظام “موارد.

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