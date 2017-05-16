وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في دورته الـ60

يشارك معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ(60) غداً الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيتناول الاجتماع، الذي يعقد بعضوية أصحاب المعالي وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجزر القمر المتحدة ودولة الكويت وموريتانيا والمملكة الأردنية وجمهورية العراق، انتخاب رئيس جديد للمكتب مع نائب له.

كما سيتطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموضوعات والاتفاقيات ذات العلاقة .