 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6940.48 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6940.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6940.48 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 48.49 نقطة ليقفل عند مستوى 6940.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 81 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الخضري, ومجموعة السريع, والمتحدة للتأمين, والإنماء طوكيو مارين, والحكير الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات نماء للكيماويات, وبوبا العربية, والأسماك, وجازادكو, وباتك, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.63%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وتبوك الزراعية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، والمراعي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 91.60 نقطة ليقفل عند مستوى 4248.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 396 صفقة.

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