 قافلة توعويه لشرح أهداف حمله “وطن بلا مخالف ” بالحناكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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قافلة توعويه لشرح أهداف حمله “وطن بلا مخالف ” بالحناكية

قافلة توعويه لشرح أهداف حمله “وطن بلا مخالف ” بالحناكية
المناطق - المدينة المنورة
تفاعلاً مع حملة وطن بلا مخالف التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه حفظه الله والتي تهدف الى تسوية أوضاع مخالفي نظام الأقامه والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب بانهاء مخالفته واعفاها من مايترتب عليه من عقوبات وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1438/8/20 قامت دوريات الأمن بمحافظة الحناكية بقيادة قائد الدوريات الأمنيه بالمحافظة الرقيب أول حمود بن علي البحيثي وبتوجيه و متابعه من مدير شرطة محافظة الحناكية العقيد خالد بن صالح البدراني شخصاً بعمل قافلة توعويه والالتقاء بالجاليات المتواجده في المحافظه وشرح أهداف هذي الحمله وذلك من أجل القضاء على مخالفي نظام الأقامه و العمل وجري التجول بعدة مواقع في المحافظه والمراكز التابعه لها ليصال الرساله باأكبر عدد ممكن وحث المواطنين على التعاون مع رجال الأمن للقضاء على هذه الظاهره.

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