أمير الباحة يرعى حفل اختتام أنشطة وبرامج نزلاء سجن الباحة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور مدير عام السجون بالمملكة اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي ، اليوم، حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم، وذلك بمقر إدارة السجون بالباحة.

ولدى وصول سموه مقر الحفل ، قام بافتتاح المعرض الفني المصاحب ، حيث قص الشريط إذاناً بافتتاحه ، ثم تجول سموه داخل المعرض ، واستمع إلى شرح عن محتوياته التي تضم أكثر من 70 لوحة ومجسماً تشمل الاعمال الفنية واليدوية والحرفية التي نفذها نزلاء ونزيلات وحدة السجن بالباحة، تحت إشراف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تعكس مدى اهتمام الحكومة الرشيدة – ايدها الله – بالنزلاء في السجون والعمل على استصلاحهم وجعلهم مواطنين صالحين لانفسهم ولوطنهم بعد الإفراج عنهم .

وبين أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الدعم الا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، جعلت من السجون موطن إصلاح وتأهيل للنزلاء ، مستعرضاً البرامج والأنشطة التي وجهتها المديرية العامة للسجون لتأهيل النزلاء بما يعود بالنفع على النزيل وأسرته ،حيث أن المعرض الفني للنزلاء بسجن الباحة يعد احدى تلك البرامج التي تُشغل وقت النزيل وتساهم في تطويره.

بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان نالت استحسان الحضور ، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لإنشطة النزلاء والمفرج عنهم.

عقب ذلك ألقيت كلمة النزلاء والمفرج الذين نوها فيها بالجهود التي تقدمها الدولة للنزلاء داخل السجن، من البرامج والمحاضرات الدينية، مشيدين بالدور الذي يبذله منسوبي سجن الباحة في تعليمهم وتأهيلهم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالخير والمحبة .

وفي ختام الحفل كرَم سمو أمير منطقة الباحة السجناء الحاصلين على الشهادة الجامعية، ودبلوم الحاسب الآلي، بالإضافة تكريم حفظة القرآن الكريم، والجهات الحكومية المساهمة والمشاركة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل معالي رئيس محكمة الاستئناف بالباحة الشيخ عبدالله بن احمد القرني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، وعدد من المسئولين في المنطقة .