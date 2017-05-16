مدني منطقة الرياض يصحح 1093 موقعاً مخالفاً في مدن ومحافظات المنطقة بشكل فوري

أٍسفرت حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية في محافظات ومدن منطقة الرياض حتى اليوم عن تصحيح فوري لـ 1093 موقعاً لمختلف الأنشطه التجارية، وإغلاق 68 موقعا سيتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تهيب بالجميع العمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا سمح الله، ومعالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.

يذكر أن الحملة تأتي تحت إشراف مدير منطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي بهدف الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف ، حيث عمل مفتشو السلامة بالكشف على العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها : الفنادق ، والشقق المفروشة ،والمطاعم ، والمجمعات التجارية ، والأسواق ، والمستودعات ، وصالات الأفراح ، والمدن الترفيهية، وعدد من المواقع الحيوية على مستوى منطقة الرياض .