بدء اعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب في دبي

بدأت في دبي اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب بمشاركة أكثر من 35 شخصًا من 30 دولة.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الوضع الحالي لتطبيق ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، إضافةً إلى تقديم عروض تعريفية وإجراء مناقشات حول بنية وطريقة عمل السلطات الوطنية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في تطبيق الميثاق، وخطط عملها للعام 2017، وإجراء مناقشات حول أنشطة بناء القدرات من قبل سكرتاريا المنظمة، والقضايا المتعلقة بالمنطقة، والأولويات الإقليمية للدعم التقني.

وأكد المشاركون أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.

كما دعا المشاركون للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها.