 بدء اعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب في دبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الإسكان”: 4.4 ملايين م2 حجم الأراضي المسجلة في مكة .. ولا اعفاء إلا باستثناء بدء اعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب في دبي مدني منطقة الرياض يصحح 1093 موقعاً مخالفاً في مدن ومحافظات المنطقة بشكل فوري أمير الباحة يرعى حفل اختتام أنشطة وبرامج نزلاء سجن الباحة متخصصون يطالبون الجهات الرقابية بفرض أنظمة رادعة ضعف تطبيق أنظمة السلامة في المنشآت ينذر بالمزيد من المخاطر عمل وتنمية الشرقية تشكل لجنة مختصة لحملة ” وطن بلا مخالف “ ترامب: سربتُ المعلومات السرية للروس لـ “أسباب إنسانية” فرع وزارة العمل بعسير يكرم “بن فحاس” وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر نائب أمير عسير يستقبل وكيل هيئة الأرصاد منصور بن مقرن يستقبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أرامكو السعودية ونورينكو وبانجينغ شينشي إندستريال غروب توقع اتفاقية مشروع نورينكو أرامكو السعودية للتكرير والبتروكيميائيات والبيع بالتجزئة ووضع حجر الأساس

بدء اعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب في دبي

بدء اعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب في دبي
واس - دبي

بدأت في دبي اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب بمشاركة أكثر من 35 شخصًا من 30 دولة.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة الوضع الحالي لتطبيق ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، إضافةً إلى تقديم عروض تعريفية وإجراء مناقشات حول بنية وطريقة عمل السلطات الوطنية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في تطبيق الميثاق، وخطط عملها للعام 2017، وإجراء مناقشات حول أنشطة بناء القدرات من قبل سكرتاريا المنظمة، والقضايا المتعلقة بالمنطقة، والأولويات الإقليمية للدعم التقني.
وأكد المشاركون أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.
كما دعا المشاركون للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>