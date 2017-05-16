الكرملين: التقارير عن كشف ترامب معلومات سرية “محض هراء”

رفض الكرملين الثلاثاء تقارير إعلامية، ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف معلومات مخابرات سرية في اجتماع مع مسؤولين روس، واصفا هذه التقارير بأنها “محض هراء”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “لا نعتبر هذا موضوعاً يخصنا، إنه أحدث فصل من فصول الهراء، لا نريد أن تكون لنا أي علاقة بهذا الهراء، إنه محض هراء، ليس هذا موضوعاً لننفيه أو نؤكده”.

وقال مسؤولان أمريكيان امس الإثنين إن ترامب كشف معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي عن عملية تهم داعش.

وأدخل التأكيد، البيت الأبيض في جدل جديد بعد بضعة أشهر من تولي ترامب السلطة.

من جانبها نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بتجنب قراءة الصحف الأمريكية، رداً على تلك التقارير.

وقالت زخاروفا إنها تلقت عشرات الرسائل التي تتساءل عن التقارير التي نفاها البيت الأبيض.

وكتبت على صفحتها على فيسبوك “أيها الرفاق هل عدتم إلى قراءة الصحف الأمريكية؟ ينبغي لكم ألا تقرأوها، يمكنكم استغلالها في استخدامات متعددة، لكن لايجب قراءتها. في الآونة الأخيرة لم تعد مؤذية فحسب، بل خطيرة أيضاً”.