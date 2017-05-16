 شدد على تطبيق العقوبات بمخالفي “السلامة”.. أمير نجران:إن تهاونا مع المتجاوزين فالنتائج في ذمتنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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شدد على تطبيق العقوبات بمخالفي “السلامة”.. أمير نجران:إن تهاونا مع المتجاوزين فالنتائج في ذمتنا

شدد على تطبيق العقوبات بمخالفي “السلامة”.. أمير نجران:إن تهاونا مع المتجاوزين فالنتائج في ذمتنا
المناطق - نجران

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتطبيق أشد العقوبات بحق المنشآت المتهاونة في تطبيق معايير السلامة، وعدم التساهل معها بأية حالة من الأحوال.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على تقرير أعمال وأنشطة اليوم العالمي للدفاع المدني، قدمه مدير الدفاع المدني بالمنطقة، العميد غازي بن غرم الله الغامدي.

وشدد سموه على عدم التهاون مع المتساهلين في توفير وسائل السلامة في أية منشأة، وقال “جميع أنظمة الدولة والتعليمات تصب في مصلحة المواطن، وما تم اعتمادها إلا لتطبيقها بكل أمانة، فإن حصلت إصابة أو وفاة في أية منشأة، فهي في ذمتنا إن تهاونا مع المتجاوزين والمتساهلين”.

وفي ختام اللقاء، أعرب سموه عن شكره لرجالات الدفاع المدني على جهودهم في جانب السلامة المدنية، مع الظروف التي شهدتها المنطقة، وتعاملهم مع الأحداث باحترافية عالية.

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