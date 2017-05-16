وزير التعليم يفتتح الملتقى الثاني لخدمة تواصل الإلكترونية

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم الملتقى الثاني لخدمة تواصل الإلكترونية بعنوان ( دور برامج التواصل المجتمعي في تحسين الصورة الذهنية للمنظمات ، وأثره في رفع مستوى الأداء ) بحضور معالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد العيسى في كلمة له بهذه المناسبة أن وزارة التعليم متعددة الإدارات والوحدات الإدارية وإدارات التعليم والجامعات وغيرها من المؤسسات وهذا جميعاً ينشد كثير من المواطنين من أولياء أمور وطلاب ومستفيدين بشكل عام العمل في خدمتهم وتحقيق متطلباتهم مهما كانت متعددة في مستوياتها الإدارية ، وبالتالي تطبيق هذه الخدمة على أكمل وجه، ورعاية احتياجاتهم وتقديم المعاملة الحسنة في استقبالهم وفي توجيههم إلى الناحية النظامية وتسهيل تحقيق طلباتهم، مبيناً أن هذا متطلب أساسي لعملنا على كافة المستويات ، ولا يجب أن نتأخر في تلبية احتياجات المواطن مهما كانت وأن نوجهه إلى الإجابة الصحيحة التي تتوافق مع الأنظمة والتعليمات ونحقق قدر الإمكان رغباته إذا لم تتعارض مع النظام والتعليمات .

وأضاف العيسى أن المعاملة الحسنة والاستقبال الحسن والتوجيه الجيد كلها أمور لا شك مهمة وهي تنم على مستوى الموظفين العلمي والخلقي والمهني ، و هم بلا شك يدركون هذا الشيء ويهتمون بالرفع من كفاءة الخدمة وتجويد كافة الأعمال المرتبطة بالخدمة سواء اتصال أو مقابلة ، متمنياً لهم التوفيق ومتطلعاً إلى تطوير هذه الخدمة وإيجاد آليات ووسائل جديدة لخدمة المستفيدين .

من جانبه أبان المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين (تواصل) عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن خدمة تواصل حققت في عامنا هذا 100 ألف تذكرة بين طلب ومقترح وشكوى واستفسار تم تلقيها ، وإفادة المستفيد حولها ، و120 ألف اتصال ويزيد تلقاها مركز الاتصال على الرقم الموحد (19996) كانت بين استعلام عن معلومة ، طلب دعم للخدمة ، متابعة لمعاملة ، أو تقديم طلب عبر خدمة تواصل ، ثم تقديمه نيابةً عن المستفيد ، مشيراً إلى إضافة خمس نسخ تطويرية لتطبيق تواصل للأجهزة الذكية ، مع إضافة المزيد من المميزات لتسهيل خدمة المستفيد، والتأكد من جودة أكثر من أربعين ألف طلب وإجراء ما يزيد عن 12 ألف اتصال بالمستفيدين للتغذية الراجعة ، ولقياس مدى رضى المستفيد عن الخدمة ، وإقامة العديد من الشراكات مع قطاعات الوزارة، والتوسع في الخدمات لتصل إلى أكثر من 500 خدمة يديرها ما يزيد عن 400 منسق ومنسقة في 114 جهة موزعة في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم ، والمشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والملتقيات والمهرجانات للتعريف بدور تواصل في خدمة المجتمع والتي تأتي تفعيلاً لرؤية السعودية 2030 ، تواصل ذكي بين المواطن والحكومة .

وبين العصيمي أنه تم تنظيم ثلاثة آلاف لقاء للمستفيدين بمعالي الوزير ، تأكيداً لسياسة المؤسس المغفور له ، الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة ، وتطبيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في سياسة الباب المفتوح ، علاوة على متابعة أداء الزملاء وتدريبهم ورصد الميدان ، وإعداد التقارير والتخطيط للمستقبل وتطوير الإجراء لكسب ثقة المستفيد ورضاه خدمة للمجتمع .

بعد ذلك تم عرض فلم عن الخدمات التي يقدمها مركز رعاية المستفيدين (تواصل) ، وتدشين عدد من الخدمات الجديدة التي تمت إضافتها الى موقع تواصل ، ثم كرم العيسى الجهات الراعية والمتميزين في خدمة تواصل .