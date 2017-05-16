 وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة نجران

وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة نجران
المناطق - نجران

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن رغبتها في التعاقد المؤقت على بند صندوق الطلاب لعدد من الوظائف الشاغرة (مراقب منشأة رياضية، منقذ سباحة، مدرب ألعاب رياضية)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون لائق طبيا، إضافة إلى وجود خبرة في نفس المجال، واجتياز المقابلة الشخصية.
ودعت العمادة الراغبين في التقديم إلى الإطلاع على الشروط الخاصة بشغل كل وظيفة من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني، وإرسال السيرة الذاتية لمن تنطبق عليه الشروط مع صورة من المؤهلات والخبرات عن طريق البريد الإلكتروني:  dosa@nu.edu.sa
علما أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس الموافق 29/8/1438

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