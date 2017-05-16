أمين نجران يعتمد خطة الرقابة لصحية ” وقاية ” .. تكثف الجولات الرقابية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك

اعتمد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق اطلاق خطة الرقابة الصحية المكثفة ” وقاية ” والتي تستمر لمدة ستون يوما اعتبارا من يوم الخميس 1438/08/15

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل إن الأمانة أعدت حملة رقابية شاملة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك وذلك من خلال خطط وبرامج رقابية على المحالات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ؛ يأتي ذلك انطلاقاً من متابعة أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق وتمشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وتأكيداً على السلامة الغذائية لما يقدم في محالات الصحة العامة من أغذية، وما يعرض فيها للاستهلاك الآدمي أو الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة لقاصديها، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها، و خلوهم من الأمراض .

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع تكثيف الفرق الرقابية لأعمالها الميدانية لرصد ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات التخزين والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية والثلاجات ومصانع الأغذية ومحلات التموين، وكذلك المطاعم والملاحم؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ.

ودعا ال قريع المواطنين والمستهلكين الى دعم الحملة ومساندتها وذلك بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات صحية لتباشر الجهات المختصة مسؤوليتها بهذا الشأن وذلك بالإبلاغ عن طريق رقم البلاغات الخاص بالأمانة 940 .