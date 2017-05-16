 اتفاقية للتعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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اتفاقية للتعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة

اتفاقية للتعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الثلاثاء عن إبرام “اتفاق ثنائي جديد للتعاون الدفاعي” بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح بيان صادر عن البنتاغون: أن الاتفاق الجديد سيمكن من إقامة تعاون أوثق وأكثر مرونة ضد مجموعة من التهديدات خلال السنوات الـ 15 المقبلة”.

وقال وزير الدفاع الأميركي جميس ماتيس إن “الاتفاق يمثّل فصلاً جديداً في شراكتنا”، مضيفا: “أتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم”.

وناقش الجانبان الإماراتي والأميركي مجموعة من التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في اليمن وليبيا، والحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا، كما أكّدا على القيم والمصالح المشتركة، بما في ذلك حرية الملاحة والسيادة الإقليمية لدول شبه الجزيرة العربية ومكافحة التطرف.

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