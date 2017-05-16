البيت الأبيض: ترامب سيوقع اتفاقيات عديدة مع المملكة

أشاد مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض، اتش آر مكماستر في مؤتمر صحافي له من واشنطن، بدور المملكة في محاربة الإرهاب.

وشرح ماكماستر تفاصيل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأفاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي سيوقع عدة اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والأمني بين بلاده والسعودية خلال زيارة للمملكة.

وتابع أن ترمب يريد أن يتواصل مع أتباع الديانات السماوية الثلاث خلال زيارته.

من جهة أخرى، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اتش آر ماكماستر، إن ما جرى في لقاء ترامب ولافروف كان متناسقاً مع قواعد تبادل المعلومات.

وأكد ماكماستر قائلاً: “الرئيس بحث مع لافروف سلوك موسكو في مناطق مثل روسيا وأوكرانيا”.

وتابع: “تم تقاسم معلومات خلال لقاء ترامب – لافروف بشأن تهديدات مشتركة.

كما أضاف أن المعلومات التي تشاركها ترمب مع لافروف لم تعرض أي مصدر معلومات للخطر.