 تونس.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين اشتر سيارتك بطريقة ماكينة الكولا في دقيقة واحدة؟! “الإسلامي للتنمية” لا يستبعد الاستثمار في طرح أرامكو رئيس وزراء اليمن: إيران تواصل تصدير مشروعها التدميري تونس.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر مؤسس “مايكروسوفت” يجيب: في أي سن تشتري لطفلك هاتفا محمولا؟ أمريكا تجبر إيران على مسار جديد للوصول إلى سوريا 8 فوائد صحية لجوز الهند المجفف ستجعله طعامك المفضل البيت الأبيض: ترامب سيوقع اتفاقيات عديدة مع المملكة اتفاقية للتعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد إسكان الريث ويشرف حفل أهالي المحافظة نائب أمير منطقة جازان يتفقد محافظة هروب ويشرف حفل الأهالي

تونس.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

تونس.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر
المناطق - وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء، التمديد شهر إضافيا في حالة الطوارئ، التي كانت فرضتها منذ عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقال مسؤول في الرئاسة لوكالة فرانس برس “قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا ابتداء من 16 مايو 2017”.

وأضاف أن هذا التمديد “اقتضاه تواصل الحرب على الإرهاب” لافتا إلى أن الوضع الأمني في البلاد “يشهد تحسنا ملحوظا”.

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فبراير 2017.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش المتطرف في تونس في 2015.

وسبق للتنظيم أن تبنى قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.

وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>